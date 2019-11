Lanzo, evasione fiscale da 500mila euro per la A.S.D.: intervengono i finanzieri

Alle spalle di un’associazione dilettantistica canavesana si celava una fiorente impresa commerciale, responsabile di un’evasione fiscale di circa 500mila euro: è la conclusione a cui sono giunti i finanzieri della tenenza di Lanzo Torinese, al termine di una breve indagine che ha preso in esame la gestione della società sportiva e gli stessi impianti sportivi comunali.

Il controllo ha riguardato, in particolare, la verifica dei requisiti necessari per usufruire dello speciale regime contabile riservato alle associazioni che effettuino attività commerciale per i loro fini istituzionali. Secondo quanto accertato dalla guardia di finanza, la società non ha rispettato tutte le prescrizioni normative vigenti.

Nel corso delle verifiche, infatti, sono stati confrontati i rapporti con altri soggetti economici e si è appurato come la A.S.D. abbia svolto a tutti gli effetti operazioni di natura commerciale che non rientravano nelle sfere istituzionali dell’attività sportiva.