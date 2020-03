Strada provinciale per Cafasse

E’ avvenuto sulla strada provinciale per Cafasse, poco dopo l’area picnic, un incidente stradale che ha coinvolto tre veicoli. Una donna di 58 anni è deceduta mentre altre due persone sono rimaste ferite. Si tratta di un ragazzo di 23 anni in codice giallo e un altro ferito di 30 anni in codice verde, entrambi trasportati all’ospedale di Ciriè. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++