Hanno trovato insetti nelle farine. E alimenti mal conservati e non tracciati. Per questo motivo i carabinieri hanno disposto la chiusura di un ristorante cinese di Lanzo (To) e denunciato il titolare-cuoco, un 54enne che, evidentemente, non si preoccupava affatto dell’igiene.

I militari hanno perquisito il locale con il personale dell’Asl To4, riscontrando carenze significative nella conservazione e nella preparazione del cibo.