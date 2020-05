Lanzo, pensionato bloccato in casa da incendio: salvato da quattro carabinieri

I militari, liberi dal servizio, sono riusciti a trarre l'uomo fuori dall'abitazione e a trasportarlo in ospedale: non è in pericolo di vita

Grosso spavento per un pensionato di Lanzo Torinese, rimasto bloccato all’interno della propria abitazione nella tarda serata di ieri per le conseguenze di un incendio divampato dal locale cucina.

L’uomo, classe 1950, è stato soccorso da quattro carabinieri della locale stazione, liberi dal servizio, che sono riusciti a portarlo fuori dall’appartamento e a sottrarlo all’azione di fiamme e fumi tossici.

L’anziano è stato trasportato presso il più vicino ospedale in seguito all’intossicazione da fumo rimediata, non è in pericolo di vita. L’immobile al momento non è agibile, in corso controlli.