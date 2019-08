L’ape che balla al Club Scherma

L’ape che balla d’estate trova riposo a Villa Glicini, per una splendida serata a bordo piscina. S’intitola proprio “L’ape che balla”, l’evento organizzato da Torino Nel Mondo per domani sera.

È l’ultimo appuntamento per il “Giovedì adulto”. Tempo di saluti in attesa di ritrovarsi tutti belli informa giovedì 29 agosto per la riapertura del Kogin’s Club. La serata si svolgerà al Circolo della Scherma in via Ceppi 5 di fronte al Cacao. Un’occasione unica per rilassarsi in un ambiente da sogno restando in città in un fantastico scenario a bordo piscina.

Tutto inizia alle 20 con l’apericena grazie al sottofondo d’ambiente garantito dalla musica dal vivo scelta da Alex Vaudano e Robertina. Solo relax, niente balli per iniziare ad assaporare il clima vacanziero senza pensieri. Un antipasto di vacanza a pochi passi dal Valentino per salutare gli anici della città. Info e prenotazioni al 345.5924860.