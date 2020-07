“L’ape non balla” ma mangia, canta e basta

Tuttavia, «le persone che ci seguono – precisa Roberto Di Crescenzo, fondatore di Torino nel mondo – non vedono l’ora di riprendere a stare fuori, ad ascoltare musica dal vivo durante la cena e a vivere l’estate, per cui le nostre sensazioni ed emozioni non possono che essere positive». Ad animare la serata (appunto «differente rispetto al passato, perché non si potrà ballare come solitamente accade dopo le 23») vi sarà, infatti, l’esibizione live di The Twins e, a seguire, il dj set di Felix dj, che coinvolgerà il pubblico presente con le sue sonorità house e lounge. Il tutto arricchito, come sempre, da cibo gustoso e ottimi drink, declinati in due formulazioni: un aperitivo servito al tavolo con cocktail incluso (a 20 euro) o un menù comprendente una pizza e una bevanda a scelta e il caffè (a 18 euro). «Adesso l’ape mangia e canta, e basta», commenta, scherzando, Di Crescenzo.