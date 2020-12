Lapo cuore d’oro: dona 450mila euro alle famiglie in difficoltà

Lapo Elkann, presidente di Fondazione Laps, ha effettuato, oggi, una donazione personale di 450 mila euro a favore delle famiglie più fragili di Italia, Portogallo e Israele.

La donazione si inserisce nell’ambito della nuova iniziativa internazionale di solidarietà #ourduty che Lapo Elkann ha avviato lo scorso novembre con la fondazione da lui creata nel 2016. Obiettivo è supportare ulteriormente le persone più colpite dall’impatto della pandemia.

Il denaro verrà impiegato per l’acquisto di generi di prima necessità che saranno messi a disposizione di Croce Rossa e Banco Alimentare in Italia, di Cruz Vermelha Portuguesa e di Banco Alimentar in Portogallo e di Latet in Israele.

“Il Natale è un momento in cui tutti meritano serenità e calore umano. Con il mio gesto voglio contribuire nel mio piccolo a far sentire il mio affetto e la mia vicinanza ai più fragili. Donare – anche solo un sorriso – è uno dei gesti più belli che esistono nella vita e la solidarietà è un faro da seguire” ha detto Lapo.

La raccolta fondi #ourduty – avviata in Portogallo, Israele e Italia e che terminerà il prossimo 6 gennaio 2021 – ha ricevuto l’apprezzamento di prestigiose istituzioni internazionali. Inoltre grazie alla collaborazione della FIFA, Fondazione LAPS sta studiando analoghe iniziative di solidarietà da avviare nelle prossime settimane insieme con le federazioni calcistiche di Brasile, Fiji e Bangladesh.

Lo scorso aprile con #NeverGiveUp, la prima raccolta fondi legata all’emergenza Covid promossa da Fondazione LAPS, sono stati raccolti in Portogallo, Italia e Spagna oltre 1 milione di euro e diverse centinaia di tonnellate di cibo.