Lapo Elkann, ancora guai: “Fermato per eccesso di velocità e trovato in possesso di cocaina”

Lapo Elkann di nuovo nei guai. Come riferisce il Fatto Quotidiano, il rampollo di casa Agnelli è stato fermato due volte, lo scorso 12 settembre, tra Portofino e Santa Margherita, in Liguria.

La prima per eccesso di velocità mentre era in compagnia di un amico a bordo di una Ferrari; la seconda, dopo pochi chilometri. In quest’ultima circostanza, i carabinieri hanno trovato alcune dosi di cocaina, per un totale di 3-4 grammi.

La Procura di Genova, scrive il Fatto, ha quindi aperto un’inchiesta per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e iscritto Elkann nel registro degli indagati. Ma la pm Saracino avrebbe chiesto l’archiviazione poiché la quantità di cocaina trovata è compatibile con un consumo personale.