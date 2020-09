Lapo Elkann, confessione shock: “A 13 sono stato abusato più volte in collegio”

Confessione shock di Lapo Elkann ai microfoni di Verissimo. “In collegio, a 13 anni, sono stato abusato più volte e un fatto come questo ti porta ad andare, a volte, verso l’autodistruzione, perché l’abusato si sente in colpa. E’ importante dirlo. Se non lo affronti con profondità questo dolore negli anni ti mangia, ti porta a vivere la vita con grandissima difficoltà”: queste le parole del rampollo di casa Agnelli rivelate a Silvia Toffanin.

L’intervista andrà in onda sabato 12 settembre alle 16 su Canale 5 in occasione della prima punta della nuova stagione di Verissimo.

“Sto vivendo con preoccupazione questo mondo cambiato a causa del Covid-19 perché invece di vedere le persone più solidali tra loro vedo tanta rabbia e tensione” ha detto Lapo, sempre più impegnato con la sua Fondazione Laps ad aiutare ragazzi fragili o in difficoltà. Parlando della sua infanzia ha detto: “Non ho amato molto la mia infanzia. Sono stato un bambino dislessico, iperattivo, affetto da deficit dell’attenzione e siccome a scuola ero sempre indietro, volevo dimostrare di essere più forte”.

A Silvia Toffanin, che gli chiede come abbia fatto a superare il trauma degli abusi, Lapo risponde: “La mia sensibilità e la mia grande forza di volontà mi hanno aiutato. Non ho paura delle mie fragilità. Ho imparato ad accettare me stesso e a chiedere aiuto. C’è voluto del tempo ma oggi sto bene con chi sono”.