LAPO ELKANN. Una nuova vita con la sua bella Gala

La coppia è stata a pranzo in un ristorante di Nerano, alla sera invece è stata tra gli ospiti d’onore del locale “Anema e Core” di Guido Lembo, immortalato con Elkann nell’inedita versione di cantante.

Il giorno successivo, poi, altro pranzo fuori per non perdere nulla delle specialità di pesce locali. E con loro, almeno per un saluto, anche Stefano De Martino che li ha raggiunti per un aperitivo in barca.

Ma soprattutto è stato un weekend di passione, là dove il nonno Gianni ha furoreggiato nei suoi anni belli. Anche Lapo non scherza quanto a conquiste, ma quella attuale sembra avere qualcosa in più della semplice infatuazione.

Una ragazza colta, indi- pendente e intraprendente (oltre che piacevolmente bionda), che già era apparsa accanto a lui un paio di mesi fa quando dopo un pranzo insieme a Milano, Elkann era stato involontario protagonista di un incidente nel quale aveva parzialmente distrutto la portiera della sua Ferrari.

Poteva essere soltanto una parentesi, ma a distanza di qualche settimana la bella Gala è ricomparsa al suo fianco e così sono molti adesso a scommettere che se persino Harry, uno de- gli scapoli più desiderati al mondo, è capitolato con Meghan Markle, il prossimo potrebbe essere proprio lui.