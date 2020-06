L’appello dei lavoratori ex Embraco: “Fateci produrre mascherine”

Dipendenti in piazza sotto la sede della Regione Piemonte per chiedere la riconversione dello stabilimento

In piazza a Torino per chiedere a viva voce di poter lavorare. I 410 lavoratori ex Embraco dello stabilimento di Riva presso Chieri, da mesi in cassa integrazione, manifestano sotto la sede della Regione Piemonte sotto la regia di Fiom, Fim e Uilm.

“Fateci produrre mascherine”, invocano fermamente ma con compostezza scuotendo il silenzio di piazza Castello. E la rinconversione dello stabilimento in una fabbrica per la produzione di attezzature sanitarie è anche l’obiettivo delle istituzioni locali.

Al fianco dei lavoratori anche il sindaco di Nichelino, Tolardo, e l’assessore Verzola. La richiesta dei dipendenti ex Embraco sarà oggetto di un ordine del giorno del prossimo consiglio comunale.