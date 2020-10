L’appello di Greta: «Una ricompensa per chi ritrova la piccola Twily»

Da 11 giorni si sono perse le tracce di Twily, un pincher femmina di tre anni e mezzo fuggito mentre era insieme alla sua padrona Greta in piazza San Carlo. La cagnolina, che è microchippata, era nel marsupio di Greta quando all’improvviso è saltata giù a causa di un petardo scoppiato nelle immediate vicinanze. Il cane è stato cercato per diverse ore tra via Roma, corso Vittorio e via Madama Cristina, ma senza esito. Così è stato pubblicato un annuncio su Facebook, ed è prevista anche una ricompensa in caso di ritrovamento. Chiunque dovesse avvistare Twily è pregato di non rincorrerla, in quanto molto spaventata, ma di chiamare Greta, al 347.4865105. Prevista una ricompensa per chi trova la cagnolina.