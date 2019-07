L’Appendino va avanti: «Scelte più condivise». Schellino vicesindaco

Appendino non cade, ma fa un passo indietro. La maggioranza grillina tiene e nomina a maggioranza un nuovo vicesindaco: l’assessore alle Politiche Sociali, Sonia Schellino. «Sceglieremo insieme il nuovo assessore all’Urbanistica» ha commentato la prima cittadina, evidenziando il nuovo corso del rapporto con i suoi, sotto il segno della condivisione. «Si è ricostruito un clima di dialogo: abbiamo fatto passi avanti importati» ha dichiarato ancora Appendino al termine del vertice con i consiglieri della sua maggioranza. Rimandato invece a lunedì il dibattito in merito ai temi del patto di governo da portare avanti.

Lo strappo sembra dunque essere stato ricucito e la caduta della maggioranza scongiurata, almeno per ora. «L’amministrazione di Torino non può procedere con rattoppi e rammendi di una maggioranza divisa su tutto» ha commentato laconico il capogruppo di Forza Italia, Osvaldo Napoli. Se la spaccatura è palpabile, altrettanto forte appare l’intenzione da parte dei consiglieri di non volersi addossare la responsabilità della fine dell’era di governo Cinque Stelle a Torino. Tutti presenti dunque, come a dire: «Se cadremo, non sarà per colpa nostra».

