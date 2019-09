L’architettura diventa magia e arte

“Bisogna coltivare il proprio giardino”, afferma con convinzione il “Candido” di Voltaire in seguito a traversie bizzarre e sconvolgenti, dando vita, così, a un monito tanto semplice quanto diretto: nonostante la malvagità e l’ingiustizia che caratterizzano il mondo, infatti, è opportuno che ciascun individuo si dedichi alle attività quotidiane più genuine, seguendo le proprie inclinazioni e capacità.

Proprio come ha deciso di fare la pittrice e illustratrice Loredana Palamà che, ispirandosi alla frase conclusiva dell’opera del filosofo francese, ha espresso il proprio talento con “Segni e disegni di Villa Doria Pamphilj”: la mostra di pittura e grafica in programma presso la Biblioteca Villino Corsini di largo III Giugno 1849, a Roma, fino a domenica 29 settembre. L’esposizione delinea, infatti, il percorso artistico dell’autrice, che rende, così, omaggio alla natura, alla fauna e alla flora del parco della Villa, considerate alla stregua di “un’oasi di rara bellezza, da custodire, rispettare e continuare ad amare” e celebrate attraverso un itinerario visivo che ne pone in risalto bellezza e unicità.

«Il giardino della Villa – afferma, appunto, Loredana Palamà – è una vera e propria opera d’arte. Gli elementi che lo compongono sono principalmente naturali e la loro presenza è il risultato della cura e della passione di chi ha ritenuto fondamentale conservare e salvaguardare nel tempo questo patrimonio insostituibile». Pertanto, «una passeggiata nel parco di Villa Doria Pamphilj – continua l’artista – è un’escursione tra arte, natura e storia, e l’affascinante evoluzione di questo sito, dalle antiche necropoli romane a oggi, ci consente – visitando i suoi luoghi – di ripercorrere secoli di vita del parco più grande di una città bella e complessa come Roma».

Le opere in mostra saranno, inoltre, affiancate dalla piccola guida “Alberi e giardini. La magia di Villa Doria Pamphilj”, illustrata e pubblicata da Loredana Palamà con il fratello Paolo per la Casa Editrice Kessel, nel 2013, e saranno impreziosite da un laboratorio per bambini condotto dalla medesima, sabato alle 15. Orari: 10-17 (fino a sabato) e 10-16 (domenica e martedì).