L’arcivescovo di Torino Nosiglia: “L’immigrazione è un tema difficile, ma va gestito”

Nel corso del “Te Deum” che ha tenuto alla Consolata, l’arcivescovo di Torino Cesare Nosiglia si è soffermato su uno dei temi più attuali dell’ultimo anno, e cioè quello legato all’immigrazione: “La nostra Chiesa eccelle per la generosità dimostrata. Il problema è obiettivamente difficile da affrontare e da risolvere, ma non possiamo rinunciare a tentare comunque vie adeguate per gestirlo insieme anche con gli stessi fratelli e sorelle immigrati e rifugiati”. “Sono lieto che Comune e Prefettura, Diocesi e Regione, Compagnia di San Paolo abbiano promosso un tavolo di impegno comune per affrontare il problema del Moi – ha poi proseguito il monsignore – e avviare una graduale uscita dalle palazzine occupate e accogliere il percorso che si è stabilito d’intesa anche con loro per una formazione e l’avvio al mondo del lavoro insieme all’accoglienza in strutture adeguate per piccole unità di alloggio”.