L’arcivescovo di Torino presso lo stabilimento di Andezeno dopo l’annuncio dell’azienda che intende chiudere la fabbrica per spostare l’attività in altri Paesi europei

L’arcivescovo di Torino, Cesare Nosiglia, ha incontrato i lavoratori della Jde presso lo stabilimento di Andezeno. In 57 rischiano di ritrovarsi senza lavoro perché l’azienda ha deciso di chiudere la fabbrica torinese che per decenni è stato lo storico luogo di produzione dei caffè Hag e Splendid per spostare l’attività in altri Paesi europei.

“Scriverò alla proprietà e interverrò anche ai livelli più alti se necessario – ha detto Nosiglia -. E’ una questione di giustizia, di dignità della persona e di difesa della famiglia. La Jde ha fatto una scelta paradossale, solo ed esclusivamente per una questione di profitto. Tra l’altro non vanno in Cina ma restano in Europa: bisognerebbe avere una politica comune per evitare una guerra tra poveri”.