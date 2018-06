L’arcivescovo Nosiglia invita rom e congolesi a pranzo per la festa di San Giovanni

Festa del patrono a pranzo in Arcivescovado a Torino per tre famiglie di diverse etnie e religioni. L’iniziativa parte dall’arcivescovo Cesare Nosiglia, che oggi ricorda anche i 50 anni di ordinazione cattedrale. L’invito è per una famiglia rom proveniente dai campi della città, composta da 6 persone tra cui 4 minori e seguita dalla associazione Aizo; una famiglia italiana (5 persone tra cui 3 minori) che dopo essere stata sfrattata è stata inserita nel progetto “Sister“, che la Caritas diocesana ha realizzato utilizzando i fondi che papa Francesco ha voluto lasciare per i bisognosi di Torino dopo la sua visita del 21-22 giugno 2015; una famiglia congolese (8 persone tra cui 6 minori) aiutata e seguita da Migrantes.

UN RICHIAMO AL DOVERE DELL’OSPITALITA’

“L’invito di monsignor Nosiglia – si legge in una nota della curia – vuole essere un richiamo al dovere della ospitalità che, al di là del pasto, può essere svolta da ogni famiglia e comunità della nostra città anche per altre circostanze utili ad attuare l’invito del comandamento: ‘ama il prossimo tuo come te stesso’. Un gesto che sta sotto il segno dell’incontro reciproco fraterno e amicale e di stile familiare, che aiuta a non aver paura dell’altro anche diverso da sé e instaura invece relazioni autentiche fra gli abitanti della stessa città che è di tutti e in cui è doveroso prestare attenzione alle persone in maggiore difficoltà”. Il pranzo è preparato e servito dal Sermig insieme con le due suore indiane dell’Arcivescovado.

L’OMELIA DEL VESCOVO PER SAN GIOVANNI

“Verso i rom” insediati a Torino “auspico che si avvii un organico progetto, rispettoso della loro cultura e del loro inserimento nel tessuto cittadino con il loro apporto responsabile” aveva detto, nell’omelia, l’arcivescovo Nosiglia questa mattina, in Duomo durante la messa di San Giovanni, patrono della città. Il vescovo ha richiamato anche “il passo significativo” compiuto con i migranti e richiedenti asilo che avevano occupato le palazzine dell’ex Moi.

ANDARE OLTRE L’ACCOGLIENZA

“Il progetto che sta proseguendo – ha osservato il porporato – va ben oltre l’accoglienza in altre sedi meno precarie e meno affollate. Comporta infatti un accompagnamento personalizzato o familiare dei soggetti coinvolti, che si estende a vari ambiti: anzitutto si sono resi corresponsabili per quanto attiene gli alloggi, formati sulla lingua e la cultura del nostro Paese, aiutati nel lavoro da trovare o da perseguire secondo le proprie competenze”.

LE PERSONE VANNO ACCOMPAGNATE

“La sfida che ora ci sta di fronte – ha aggiunto l’arcivescovo – è la prosecuzione di una presa in carico effettiva, che accompagni le persone in maniera complessiva e soprattutto celere, abbattendo i tempi lunghi di attesa frutto di una burocrazia farraginosa che tutto rallenta e tutto rende faticoso”. Nosiglia, nel suo intervento, si è soffermato su diversi aspetti: dalle povertà giovanili alla condizione degli anziani, dai senza dimora alla situazione nelle carceri.

IN POLITICA VINCE IL PADRONE DEL CIRCO

“Sentiamo parlare di rinnovamento e vediamo come siano necessari certi cambiamenti. Ma questo dice, prima di tutto, la nostra stanchezza per la complessità di una vita, personale e sociale, che facciamo fatica ad affrontare con le nostre sole forze. Fa parte del problema anche l’esplodere di polemiche, l’aver trasformato certo dibattito pubblico in un’area in cui ci vince non è questo o quel gladiatore, ma sempre ‘il padrone del circo’, il controllore dei canali mediatici, il manipolatore delle opinioni e dei sentimenti”. Ha poi aggiunto Nosiglia.

SAN GIOVANNI CI SPRONA A NON TACERE

“San Giovanni – ha sottolineato – ci sprona a non tacere di fronte alle ingiustizie e alle illegalità, alla sopraffazione nei confronti dei più deboli. Ma non si tratta di fare della denuncia uno stile di vita e della protesta un modo comodo per scaricarsi delle nostre responsabilità. Il rinnovamento parte da noi stessi, dal personale impegno di onestà e solidarietà al servizio di tutti”.