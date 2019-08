L’area giochi di AxTo nel mirino dei vandali

Anche le aree gioco di AxTo finiscono nel mirino dei vandali. Dopo il triplcie raid a Madonna di Campagna la scorsa notte è toccato allo spazio di via Scialoja, inaugurato alla fine dello scorso mese di giugno.

La teleferica e il cancelletto centrale sono stati danneggiati, come constatato dai tecnici del centro civico di via Stradella, intervenuti sul posto. «Forse sono stati dei ragazzotti, che non hanno ancora capito che non sono giochi adatti a gente che ha 17 o 18 anni» accusa il presidente della Circoscrizione 5, Marco Novello. I lavori di riqualificazione, costati circa 57mila euro, avevano comportato la posa di nuovi attrezzi ludici, tra cui una palestrina, una teleferica, un gioco combinato con reti e percorso d’equilibrio.

Per i bimbi più piccoli anche un’altalena doppia e una piccola giostra. «Stiamo quantificando i danni – aggiunge la coordinatrice allo Sport della Cinque, Alice Arena -. Purtroppo è un periodo decisamente “sfortunato” per le nostre aree gioco. Sono davvero arrabbiata, è incredibile come non ci sia alcun rispetto per la cosa altrui. Soprattutto considerando che quella di via Scialoja era un’area priva di servizi prima dell’intervento di AxTo». Come detto prima solo una settimana fa tre raid vandalici hanno seriamente danneggiato le aree gioco di zona Madonna di Campagna.

Nella lista nera piazza Mattirolo con il gioco-combinato che dà lustro alla piazza è stato recentemente transennato in quanto ritenuto pericoloso. Poi i giardini Allievo di via Vibò dove ignoti ragazzi si sono divertiti a rompere le altalene, giocando con i sellini fino a renderli inutilizzabili. E il cerchio si chiude con via Giachino dove i vandali hanno rubato i sedili delle altalene.