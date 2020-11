L’area giochi vandalizzata all’Arrivore e il laghetto trasformato in uno stagno

Il parco famoso per i suoi orti urbani e poi le capanne e altalene fatte di legno di robinia

Su Tripadvisor viene definito anche come “interessante e inquietante”. Di sicuro il parco dell’Arrivore, inaugurato nel 2009, non è un parco come tutti gli altri. Meno frequentato e attraente del Valentino o di piazza d’Armi, il punto verde nasconde ancora molte noti dolenti. A cominciare dalle condizioni dell’area giochi, unica nel suo genere.

I blitz dei vandali

L’area giochi dell’Arrivore, progettata dai tecnici comunali e dagli alunni della scuole Giovanni Cena e Martiri del Martinetto nel 2011, ha attirato negli anni ladruncoli e vandali. Alcune amache collocate tra le altalene in legno di robinia sarebbero misteriosamente sparite pochi mesi dopo il taglio del nastro, stessa sorte anche per le porte da calcio. Poi ricollocate, oggi ne manca soltanto una. Una situazione difficile da controllare per un parco bello ma piuttosto nascosto, costato alla Città la bellezza di 619mila euro. Ancora oggi si trovano alcune attrezzature vandalizzate.

