Esperienza e voglia di reinventarsi, mettendo sempre al centro l’interesse primario del cliente: è la filosofia portante dei tre saloni Larosa in Torino in via Pomba 27, corso Potenza 119 e corso Telesio 70, là dove la moda non è una semplice riproduzione, ma il frutto di un lungo lavoro di ricerca e approfondimento che si sublima sui capelli.

Un’arte cominciata nel 1990 con l’apertura del primo salone da parte di Pino Larosa affiancato quattro anni dopo dal fratello Andrea Larosa che fin da subito ha voluto soddisfare la sua voglia di apprendimento.

«La formazione mi ha portato a diventare Junior Stylist per un’azienda leader come Wella, insieme a mio fratello a lavorare dietro alle quinte di eventi importanti come il Festivalbar e le finali di Miss Italia per una decina d’anni, alla Milano Fashion Week, ma parallelamente abbiamo rafforzato la nostra presenza a Torino puntando sull’innovazione continua non dimenticando mai la voglia di imparare nuove tecniche adattandoci ai tempi».

«Attualmente collaboriamo con L’Oréal Paris avvalendoci delle sue linee L’Oréal Professionnel, Kérastase e shu uemura».

Dalle tecniche di taglio e di colorazione che sono frutto di continue ricerche, avvicinando tradizione e innovazione. Come la tecnica Nautilus, invenzione originale che personalizza il taglio con l’utilizzo di un torchon rispettando al massimo i volumi. In abbinamento c’è la tecnica di colore Highlight che conferisce effetti molto naturali alla chioma evidenziando alcune zone del capello. Da poche settimane e per tutta l’estate debutta la collezione Shimmer Highlight per esaltare ancora di più il colore con effetti metallici di varie tonalità che passano dal rosa all’argento, ma anche al grigio, al lilla, al nero/blu. Un colore che si adatta anche ai tagli corti e che farà sicuramente tendenza.

I tre saloni Larosa garantiscono il medesimo alto livello di qualità e professionalità. In tutti e tre si tratta sia la donna sia l’uomo ed è consigliabile prendere appuntamento, qualche giorno prima. Inoltre in via Pomba è presente anche il Barber Shop con annesso “Museo della Barberia” e una cabina estetica per i trattamenti di bellezza.

I saloni sono aperti dal martedì al sabato con orario continuato 9-18.

Contatti: 011.0203257 (via Pomba), 011.733652 (corso Potenza), 011.712252 (corso Telesio);

Mail: [email protected]

Sito Web: www.parrucchierilarosa.it

Facebook: Link pagina Facebook