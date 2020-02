L’arrivo di Longo non basta. Cairo nel mirino: «Vattene»

Si è ormai perso il conto delle volte in cui sono apparsi striscioni contro il presidente Cairo. Dai cavalcavia del Lingotto fino alla sua Masio, passando per Superga e le zone del Filadelfia, il messaggio dei contestatori è sempre lo stesso: “Cairo vattene” il concetto espresso dalla parte di tifoseria che non crede più nel presidente del club di via Arcivescovado, invitato a passare il testimone dopo oltre 15 anni di Toro. Da mesi la situazione è questa, ora però si aggiunge un nuovo episodio di contestazione. Le notizie di cronaca riportano alla notte scorsa, quando Torino si è risvegliata con altri lenzuoli bianchi colorati di granata. E la scritta, come al solito, è sempre la stessa: “Cairo vattene” recitano gli striscioni esposti e poi rimossi alle primissime luci dell’alba. Questa volta, però, sono stati appesi in luoghi “poco granata” ma molto importanti per il capoluogo torinese. L’effetto Longo, che aveva momentaneamente placato le contestazioni all’interno della piazza, è già svanito.

TRA MONUMENTO E COMUNE

È il monumento per eccellenza, quello che domina all’incrocio tra corso Vittorio Emanuele II e corso Galileo Ferraris, di fronte alla clinica Fornaca e a due passi dalla vecchia sede della Juventus. E proprio lì, ai piedi della statua dedicata al primo re d’Italia, nella notte è stato affisso il primo striscione. Ma non era l’unico: l’altro, infatti, è stato posizionato in piazza Palazzo di Città, davanti al Comune, sul monumento di Amedeo VI di Savoia, anche detto “il Conte Verde”. Qui, però, oltre alla scritta “Cairo vattene”, è stata allegata anche una foto del volto del presidente granata. Un luogo simbolo per Torino, ma anche e soprattutto per Cairo: il 2 settembre 2005, infatti, si affacciò proprio su quella piazza, da uno dei balconi del Comune, per presentarsi ai suoi nuovi tifosi festanti. Ora, dopo 15 anni, quegli stessi tifosi, o almeno una buona parte di essi, vorrebbero che cedesse la società e lo stanno esprimendo a più riprese. Dall’ennesimo episodio degli striscioni, ai cori allo stadio: da mesi, infatti, ad ogni partita casalinga di Belotti e compagni si alza forte il grido “Vendi il Toro”.

«VOCI INFONDATE»

E sul passaggio di proprietà continuano a rimbalzare di una possibile trattativa in atto tra Cairo e il gruppo Luxottica, capitanato dal fondatore Leonardo Del Vecchio. Per la prima volta, uno dei protagonisti ha smentito pubblicamente queste indiscrezioni: «Non so chi abbia messo in giro queste voci, sono totalmente infondate» la presa di posizione di Cairo, intercettato da AlaNews. Questa la versione del patron granata: intanto, però, da Torino continuano ad arrivargli messaggi che lo invitano a lasciare il club.