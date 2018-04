L’Arrivore ridotto a una discarica: «Ecco l’eredità dei merenderos»

Lo spettacolo non è certamente dei più edificanti. E anche se non si tratta dei rinomati Colletta e Pellerina il problema sorge comunque. La mattina successiva la solita grigliata domenicale il parco dell’Arrivore si presenta pieno di rifiuti. Con i cestini che traboccano di spazzatura e i prati invasi dalla plastica.

In strada Settimo attorno alla brace di un falò appena spento birre e piatti restano ammucchiati per terra in pochi centimetri. Il prato è pieno di rifiuti sparpagliati qua e là, mentre i bidoni dell’immondizia non sono sufficienti a contenere i rimasugli del pranzo: resti di carne, bottiglie di vino e birra, piatti sporchi, bicchieri e altro ancora.

«È una vergogna. Capisco la voglia di far festa, ma poi si dovrebbe avere il buon senso di ripulire – commenta Pier Paolo, un pensionato -. Invece ancora una volta abbiamo avuto la dimostrazione che il senso civico non è molto diffuso».

È andata meglio, almeno per una volta, alla Pellerina. Con l’area verde compresa tra corso Appio Claudio e corso Regina risparmiata dai rifiuti. «Ma non dovrebbero esserci parchi di serie A e parchi di serie B -protesta la presidente della circoscrizione Sei, Carlotta Salerno – eppure così non è. L’Arrivore è trascurato e il passaggio degli incivili lo dimostra. Già in passato abbiamo avuto parecchi problemi, sarebbe il caso di effettuare qualche controllo in più durante il fine settimana».

Da qui a settembre, infatti, i parchi verranno letteralmente presi d’assalto per la solita gita sotto casa che lascia in eredità danni e tonnellate di immondizia. «E noi – conclude Salerno – non vogliamo pagare, anche quest’anno un prezzo troppo salato».