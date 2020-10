Larsa Pippen, la wag più amata d’America

Bellezza prorompente che non sfiorisce

Anche se ha i suoi annetti, per molti Larsa Pippen è la wag più amata d’America. Anzi, ex wag a esser precisi, dal momento che il suo matrimonio con Scottie Pippen, ex stella dei Chicago Bulls ai tempi d’oro di Michael Jordan, è finito quattro anni fa.

Con Scottie, la bella Larsa ha messo al mondo quattro figli. Le gravidanze in serie, però, non hanno scalfito minimamente la sua prorompente bellezza. C’è chi sostiene, addirittura, l’ex signora Pippen stia diventando sempre più sexy col passare degli anni.

Lo dimostrano gli accessi in aumento nel suo profilo Instagram, che conta oltre due milioni di followers. Single, con un corpo da urlo e ricca da far paura, Larsa Pippen è davvero la “milf” dei sogni di tanti statunitensi. E non solo.