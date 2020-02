L’arte di demolire

Il bar dietro l’angolo ieri sembrava il cantiere del Duomo. Peccato che il film fosse girato al contrario, visto che gli operai smontavano, pezzo dopo pezzo, un bellissimo dehors. Dove, per inciso, anche il sottoscritto sedeva con piacere. Una visione triste che, lo ammetto, mi ha sconcertato. Ma come, il Comune ordina di smontare i dehors, incurante del danno economico al gestore e del disagio di chi lo frequenta? Quale filosofia crea l’arte dello smontare, mentre il commercio affoga in una crisi di cui non vi sono precedenti?

Confido non si tratti solo di gabelle. O di vezzi da parte di qualche artista del paesaggio che ci ha già servito il piattino amaro delle piste ciclabili che hanno reso ancora più complicata la viabilità di Torino. Così, per pura informazione giornalistica, rendo noto l’ultimo sfogo dell’Ascom che si aggiunge ai lamenti della Confesercenti. Nell’ultimo anno hanno chiuso duemila negozi e a seguire altre tremila attività tra servizi, artigianato e partite iva.

Un saldo negativo tra nascite e funerali d’impresa che mai ci saremmo aspettati in quei giorni, non così lontani, quando qualcuno cercava di convincersi che, morta una Fiat se ne fa un’altra e che Torino operaia, come nelle favole, poteva trasformarsi in Torino turistica. Con uno schiocco delle dita. Bene, una delle tante false promesse. Ma ora, restando con i piedi per terra, quale futuro può prospettarsi se, invece di costruire, demoliamo, togliamo servizi e tagliamo consciamente posti di lavoro?

