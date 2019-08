L’arte si fa strada al Teatro Colosseo

In via Madama saranno protagonisti due artisti di fama mondiale come Blu e Banksy

I migliori writers e artisti di strada si danno appuntamento sul palco del Teatro Colosseo di via Madama Cristina 71, per l’evento “Street art in Blu” che, dal 23 agosto al 29 settembre, presenterà al pubblico torinese i migliori creatori dell’arte di strada raccontate in oltre 100 opere. L’esposizione sarà presentata in anteprima domani con una apertura speciale dalle 15 alle 20: sarà possibile visitarla gratuitamente, un regalo alla Città di Torino per un appuntamento da non perdere. Questo importante avvenimento per l’arte fuori dai luoghi canonici delle accademie, nasce dalla collaborazione tra lo stesso Teatro Colosseo e l’associazione Culturale “Dreams”. Ogni anfratto del palcoscenico subalpino che vede passare i migliori concerti della musica italiana, sarà letteralmente invaso da queste opere d’arte. Tutti gli spazi disponibili, dal foyer, agli interni, fino alla sala vera e propria, parteciperanno a questa festa d’arte, realizzata in collaborazione con il collettivo di collezionisti Xora.

Oltre agli ambienti del Teatro, l’esposizione colorerà i muri esterni di via “Madama” e di via Bidone. Protagonisti indiscussi della kermesse, curato da Lacryma Lisnyc sono due artisti dall’identità e dalla provenienza (almeno parzialmente) misteriosa. Si tratta dell’italiano Blu le cui opere sono caratterizzati da temi fortemente politici e dall’inglese Banksy, direttamente da Bristol. Blu è circondato da un autentico alone di leggenda. Si dice sia nato a Senigallia e viva a Roma, probabilmente in un camper. Insomma, un vero bohemien “alternativo”, allergico alle logiche del mercato e del sistema, men che meno alla commercializzazione delle opere nate dal suo genio. La prima esposizione autorizzata dallo stesso artista è del 2007, mentre l’ultima opera multipla è datata 2012. Nonostante il mistero che continua ad avvolgerlo, Blu rimane il principe tra gli artisti di strada, preferito da collezionisti e semplici appassionati. Le creazioni di Blu raccontano di lotte sociali e civili oltre alle questioni ambientali.

È salito alla ribalta negli anni Duemila creando opere divenute celeberrime. Titoli come “L’Uomo Carrarmato” o “Page 5”, schizzo realizzato a biro ed esposto alla Tate Gallery di Londra nel corso di una mostra specificamente dedicata alla street art. Tra le altre creazioni notevoli di Blu c’è l’opera intitolata “Headquarters”, una stampa realizzata sempre per la Tate Gallery di Londra. In ogni caso e in tutte le latitudini, è sempre la strada, con la sua vita pulsante a ogni ora del giorno e della notte e le contraddizioni che questa mette in mostra (ingresso a 10 euro)