Lascia figlio di 11 anni da solo in casa: papà si salva dalle accuse

L'uomo aveva lasciato da solo il piccolo per una passeggiata in cortile con la sua nuova compagna

Si è concluso questa mattina in tribunale a Ivrea, un processo per abbandono di minore. A processo c’erano due genitori, in fase di separazione, per aver lasciato in casa un ragazzino di 11 anni, all’epoca dei fatti.

Il papà era sceso in cortile, per una passeggiata con la nuova compagna, così il ragazzino spaventato chiamò la mamma, che anziché andarlo a prendere chiamò la polizia.

L’uomo è stato assolto perché il fatto non sussiste e inoltre è caduta anche l’accusa di violenza privata per privata per aver costretto il figlio a partecipare a un pranzo di famiglia e per avergli dato due schiaffi. La Procura di Ivrea ha chiesto 8 mesi per il padre e 6 mesi per la madre.