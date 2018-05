Lascia il comitato anti suk: «Solo minacce, ora basta»

VIA CARCANO Elio Biasi abbandona le sue battaglie: «Ho paura per la mia vita»

Lo hanno avvicinato in via Carcano. E gli hanno fatto capire che il suo impegno “contro il Barattolo” non era né gradito né apprezzato da molti venditori. «Qui dentro c’è gente che non sa dove andare a mangiare. Tutti ti conoscono, tutti sanno quello che fai». Le numerose minacce ricevute negli ultimi mesi hanno convinto Elio Biasi, 64 anni, tra i principali promotori del comitato “CarcaNo” a fare un passo indietro.

«Io lascio le mie battaglie ad altri, non voglio rischiare la pelle» parole pronunciate solo poche ore fa da Biasi. Un fatto gravissimo secondo il capogruppo dei Moderati in Sala Rossa, Silvio Magliano, da sempre in prima linea contro il libero scambio. «Ecco che cosa succede quando si lascia incancrenire un problema anziché provare a contenerlo trovando una soluzione» ha precisato Magliano.

Per settimane Biasi e gli altri residenti di Vanchiglietta hanno tentato, invano, di convincere l’amministrazione comunale della necessità di spostare il libero scambio in un altro quartiere. Battaglia che si è accesa dopo la morte di Maurizio Gugliotta, il 51enne sgozzato al mercato di via Carcano da un venditore nigeriano di 27 anni. Ma la sua assidua presenza sul mercato, con tanto di striscioni, non è certo passata inosservata. E qualcuno ha pensato bene di farglieno notare.

«Fai attenzione: alcuni degli operatori del suk non hanno niente da perdere». Affermazione che ha spaventato l’anziano. «Ho capito che lottavo da solo – replica Biasi – perchè questo trasloco continuava a essere rimandato. Non ho niente contro il mercato ma il luogo scelto e la gestione non sono adatti». Il comitato potrebbe continuare a dare battaglia al mercato, ma di certo alle proteste mancherà quella che era diventata una vera e propria figura di riferimento.