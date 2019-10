Lascia l’Italia ma non rinuncia alla disoccupazione: infermiera denunciata

Percepiva l’indennità di disoccupazione pur vivendo all’estero. La guardia di Finanza di Torino ha stanato C.M., infermiera 48enne di origini romene che aveva mantenuto la propria residenza anagrafica a Ciriè e subaffittato l’alloggio dove viveva a una sua connazionale, senza disdire il contratto di locazione a suo nome.

La “Naspi”, nel frattempo, continuava a essere accreditata sul suo conto corrente acceso presso uno sportello bancario ubicato nel ciriacese. E anche la targhetta con il suo nome apposta sul citofono era stata lasciata al suo posto.

I finanzieri della tenenza di Lanzo Torinese hanno però accertato come la beneficiaria della disoccupazione, a seguito di una chiamata effettuata dal Centro per l’Impiego di Ciriè, relativa a una procedura di selezione per infermieri, non si era presentata e che, dal momento del suo trasferimento, era ritornata in Italia solo per ottenere il rilascio di documentazione utile a esercitare la professione di infermiera in Romania, dove nel frattempo si era trasferita.

In ogni caso la donna era tenuta a comunicare al Centro per l’Impiego e all’Inps il suo trasferimento dall’Italia, incombenza alla quale, invece, non ha adempiuto.

L’infermiera, che fino a oggi ha guadagnato indebitamente circa 15 mila euro, è stata denunciata per indebita percezione di erogazione ai danni dello Stato. Rischia una reclusione da sei mesi a tre anni. La posizione della donna è anche al vaglio della Procura Regionale della Corte dei Conti al fine di quantificare il danno causato alla comunità.