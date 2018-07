Lasciano due cani in macchina al caldo, proprietari denunciati

L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio via San Massimo a Torino

Alle ore 18.30 circa di oggi, a Torino, gli agenti del comando I circoscrizione centro sono intervenuti in via San Massimo 38. Qui, a bordo di un Land Rover Free Lander, erano chiusi due cani di media taglia, sofferenti per il caldo. Gli uomini della municipale hanno rotto un vetro e liberate le povere bestiole, dissetandole e bagnandole un po’.

RINTRACCIATI I PROPRIETARI

Alle 20.30 circa sono stati rintracciati i proprietari: si tratta di una coppia di Jesi in visita nella città della Mole. I due sono stati denunciati per malgoverno di animali, mentre i cani sono stati affidati alle cure del veterinario comunale presso il locale canile municipale. Verranno poi riconsegnati ai legittimi proprietari.