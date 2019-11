Lasciano i figli soli in casa e vanno in disco, si ubriacano e hanno un incidente: denunciati

I piccoli, di 3 e 6 anni, portati in ospedale a Rivoli per un controllo

Hanno lasciato i figli a casa da soli per andare a ballare e al ritorno, ubriachi, hanno avuto un incidente con la loro autovettura a Caselle. Due giovani coniugi di 22 e 24 anni, di nazionalità peruviana, sono stati denunciati dai carabinieri per abbandono di minore.

Entrambi hanno trascorso la serata in discoteca, lasciando i figlioletti di sei e tre anni nella loro abitazione di Caselette. Dopo aver bevuto tanto in disco (il successivo tasso alcolemico farà registrare 2.12), la donna ha chiesto al suo compagno di guidare la vettura.

Anche l’uomo, però, era ubriaco e per di più senza patente. Una volta giunti a Caselle, la vettura è uscita fuori strada nell’affrontare una rotonda. Al momento dell’arrivo dei soccorritori, peraltro, il giovane papà ha tentato di aggredirli.

Spintoni e insulti anche all’arrivo dei carabinieri, ragione per cui l’uomo è stato denunciato anche per resistenza e oltraggio. In ambulanza, vero l’ospedale, la coppia ha spiegato candidamente di aver lasciato i bimbi a casa. I piccoli sono stati soccorsi dai militari e trasportati a loro volta in ospedale a Rivoli per un controllo.