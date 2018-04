Lasciarono il figlio di 11 anni da solo in casa per 20 minuti. Rischiano il carcere per abbandono di minori

Il ragazzino chiamò il 113. Il pm ha chiesto 6 mesi per la madre e 8 per il padre (accusato anche di violenza privata)

Lasciarono il figlio di 11 anni da solo, in casa, per 20 minuti. E lui, “imbeccato” dalla madre, chiamò il 113. Morale della favola: per una coppia di genitori separati, finita a processo proprio per quel gesto, rischia di mettersi male. Perché la procura di Ivrea ha chiesto 8 mesi di carcere per il padre e 6 per la madre. L’accusa per entrambi, manco a dirlo, è di abbandono di minore. I fatti risalgono al marzo del 2015 e si inseriscono nel quadro di una complicata separazione tra i coniugi.

I FATTI NEL MARZO DEL 2015 AD IVREA

Il bambino era ad Ivrea, nell’abitazione del padre (che quel giorno lo aveva in affidamento). L’uomo aveva deciso di uscire per godersi una breve passeggiata con la sua nuova compagna. Il ragazzino però decise di non seguirlo e lui lo lasciò da solo a casa consegnandogli il suo cellulare con l’avvertenza di chiamarlo in caso di bisogno. Il piccolo seguì il suggerimento quasi alla lettera. Prese infatti sì lo smartphone ma non per chiamare il genitore, bensì la madre alla quale riferì che il suo ex marito lo aveva lasciato da solo.

ANCHE LA MADRE FINISCE NEI GUAI

Sarebbe stata la madre, a quel punto, ad invitare il figlio a chiamare il 113. Detto fatto. In casa dell’uomo si presentò la polizia e per entrambi i genitori scattò la denuncia per abbandono di minore. Un abbandono durato comunque una ventina di minuti e non di più. Anche la donna, dunque, finì nei guai. Questo perché, codice alla mano, invece di indicare al ragazzino il numero dell’emergenza, avrebbe pure potuto tranquillamente recarsi di persona sul posto per andare a prenderlo. Almeno questo è quanto sostengono i giudici.

IL PADRE E’ ACCUSATO ANCHE DI VIOLENZA PRIVATA

Il padre dell’undicenne, dal canto suo, deve rispondere anche di violenza privata per un altro episodio che lo riguarda: sempre nel marzo del 2015, poco prima, dunque, dell’abbandono, avrebbe preso a schiaffi il figlio trascinandolo da sotto un tavolo per convincerlo a prendere parte a un pranzo al ristorante dove il piccolo si rifiutava di andare.