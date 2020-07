Lasciato in auto per ore sotto il sole, la polizia lo salva in extremis

Ma come si fa a essere così negligenti ed egoisti? Qualcuno ha “pensato bene” di lasciare il cane in auto mentre svolgeva le sue commissioni. Doveva metterci cinque minuti, ha perso invece ore e ore. E il sole torrido di questi giorni per poco non si è rivelato fatale per l’animale, salvato a stento dagli agenti di polizia.