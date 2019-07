Lasciato a morire senz’acqua mentre i padroni sono in ferie

Disidratato. Con una catena al collo. Senza un riparo dal caldo o dalle piogge torrenziali. Con una cesta con dentro del pane raffermo, in parte bagnato e in parte ammuffito per via dell’afa e dell’acqua. Da diversi giorni, un cane viveva in queste condizioni, nel cortile di un’abitazione di località Marietta a Ciriè. E “Fido”, nella giornata di giovedì, ha provato in ogni modo a risolvere la situazione, anche a costo di uccidersi. Perché nonostante fosse legato con quella catena in ferro, vicino ad un recinto, con tutte le forze che ancora aveva in corpo ha provato a crearsi un varco nel terreno, alla disperata ricerca di un po’ d’acqua. Troppa la sete accumulata in quei giorni. Troppo anche il caldo, nonostante qualche temporale che gli concesso qualche attimo di refrigerio.

Ad accorgersene un vicino di casa, che già nei giorni precedenti lo aveva sentito abbaiare, pensando però che i padroni ci fossero. E che quell’abbaiare fosse “normale”. Senza quindi ipotizzare che quello fosse invece un disperato grido d’aiuto. Ma quando ieri lo ha trovato intento a scavare, ha deciso di chiamare subito la polizia locale di Cirié, immediatamente intervenuta sul posto assieme al personale veterinario dell’Asl To4 di Ciriè e ai volontari del rifugio Argo di Val della Torre, che hanno poi preso in custodia il cane. Che, appena liberato, ha iniziato a fare le feste a tutti. Come per dire “grazie”.

I civich di Ciriè ora stanno rintracciando i proprietari, che sono già stati denunciati per maltrattamento di animali: da quanto si è appreso, sarebbero in vacanza, all’estero. I veterinari hanno già appurato come l’animale non avesse il microchip, ovvero il “tatuaggio elettronico” che grazie ad un apposito lettore permette di ottenere un codice di 15 cifre attraverso il quale si può risalire al proprietario del cane. Sono in corso altri accertamenti per quanto riguarda i vaccini. Gli agenti, quindi, a seconda di come andranno i controlli, oltre alla denuncia sanzioneranno anche amministrativamente i proprietari. Il cane è ora al rifugio di Val della Torre, dove è stato preso in affidamento dai volontari, che lo stanno nutrendo e coccolando, in attesa di trovargli una nuova – e vera – famiglia.