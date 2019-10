Lasciava l’ospedale per visite private. Il pm: «Condannate l’ex primario»

Esercitava privatamente l’attività di medico, quando invece avrebbe dovuto essere in servizio all’ospedale pubblico. Per questo la procura ha chiesto la condanna ad undici mesi per l’ex primario di Otorinolaringoiatria dell’ospedale di Ivrea, il dottor Valerio Difortunato. Battute finali, ieri, per il procedimento di primo grado a carico del dottore 67enne, accusato di truffa aggravata e comparso davanti al giudice Antonio Borretta. L’ex primario, in servizio dal 1991 presso il nosocomio eporediese, dopo aver lavorato per anni alle Molinette di Torino, è accusato d’aver raggirato l’Asl To4 presso la quale ha lavorato fino al settembre del 2013, quando venne licenziato in tronco.

Nella sua lunga requisitoria il pm ha ripercorso e sintetizzato le accuse che vengono mosse al medico. «Difortunato come tutti i dipendenti pubblici aveva un badge e sul contratto, per quanto la sua posizione fosse apicale, era tenuto a svolgere un minimo di ore di servizio in ospedale. Eppure usciva dal nosocomio senza timbrare a volte per andare a fare spesa, ma più volte per recarsi ad esercitare la professione privatamente presso alcune cliniche della zona. L’imputato aveva ottenuto di poter lavorare esternamente, ma con dei vincoli ben precisi ovvero solo il lunedì e il venerdì dalle 17 alle 19. Invece ci sono prove che molte visite lui le effettuava nel primo pomeriggio. Oltre al fatto che non timbrava di proposito per non dare contezza dei suoi spostamenti» .

Per questo motivo il pm ha chiesto al giudice che Difortunato venga condannato. L’imputato era già stato precedentemente condannato: due anni fa, per altri fatti, aveva subito una condanna a nove mesi e, di conseguenza, era stato licenziato .