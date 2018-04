L’asilo ancora nel mirino dei ladri: «Portati via anche i portapenne»

Secondo colpo nel giro di due settimane alla scuola dell’infanzia Anna Frank, di via Carducci, nel cuore del quartiere Kennedy. Nella notte tra sabato e domenica una banda di balordi ha tentato nuovamente di entrare all’interno della scuola, fortunatamente senza riuscire a portare via nulla. L’ultimo tentativo di furto era stato fatto nella notte tra il 13 e il 14 di aprile. In quel caso i ladri erano riusciti a entrare nell’asilo scavalcando la recinzione e scardinando la porta-finestra di una delle aule. Il personale aveva trovato il pandemonio la mattina dopo: aule messe a soqquadro e armadi con le ante divelte. Tutto per portare via una macchina fotografica e, forse non trovando nulla di più appetibile, persino i portapenne dei bambini.

L’altra notte i ladri stavano per fare il bis, ma sono stati bloccati in tempo. Secondo le ricostruzioni infatti, i malviventi sarebbero stati fermati appena in tempo dai carabinieri, allertati da un passante che tornando a casa ha notato le luci accese all’interno della scuola. I ladri hanno comunque fatto in tempo a dileguarsi e a procurare nuovamente un certo numero di danni. Esattamente come l’altra volta, pare che l’antifurto non abbia suonato poiché ancora da ripristinare.

Intanto il malcontento serpeggia per il quartiere tanto da indurre alcuni cittadini a pensare, come scritto in alcuni gruppi su Facebook, che dietro alla sequenza di furti e atti vandalici ci sia una regia che ha l’intento di creare una sorta di allarme sociale in città. Intanto il Comune sta cercando proprio in questi giorni di correre ai ripari con il potenziamento dei pattugliamenti notturni da parte di carabinieri (tre pattuglie di cui una in borghese) e polizia municipale, e il controllo a tappeto di tutti i sistemi di sicurezza delle scuole. Intanto il segretario del Pd locale, Antonio Landolfi, torna a proporre il controllo di vicinato. Non ronde, bensì una sorta di sorveglianza antivandali da effettuare in concertazione con i cittadini. «Nell’ultimo caso dell’Anna Frank i ladri sono stati fermati in tempo perché una persona che stava rincasando in quel momento ha visto le luci accese – spiega -. Per quello ritengo possa essere un ottimo sistema di tutela e salvaguardia del territorio». La proposta verrà valutata in un incontro che dovrebbe svolgersi questa sera.