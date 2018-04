L’asilo svaligiato e devastato. Spariti i portapenne dei bimbi

Non c’è tregua per le scuole nichelinesi da troppo tempo, ormai, preda di ladri e vandali che non hanno nessun rispetto per i bambini. Nella notte tra giovedì e venerdì è stato razziato l’asilo Anna Frank di via Carducci, nel cuore del quartiere Kennedy.

L’amara scoperta è stata fatta ieri mattina, quando il personale scolastico ha aperto i cancelli della scuola e trovato il disastro.

I ladri, dopo aver scavalcato la cancellata, si sono introdotti nella scuola forzando una delle porte-finestre e hanno subito puntato al materiale informatico portando via un computer. Poi, non soddisfatti, si sono avventati sugli armadi in metallo che contengono materiale scolastico utilizzato dai bambini, cercando di divellere le ante ancora chiuse.

Dopo di che si sono divertiti a spargere a terra fogli e quaderni, ad aprire gli armadietti buttandone a terra il contenuto e, infine, hanno deciso di rubare persino i portapenne dei bambini. Fatti analoghi erano già accaduti nelle scorse settimane nelle scuole primarie Don Milani e Pavese. Nella prima i malviventi avevano subito puntato ai computer, nella seconda non era sta-