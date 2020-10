L’Asl blocca la partenza del Napoli: niente Torino. Ma la Juve: “Noi saremo in campo”

La positività di Elmas stoppato gli azzurri: disposto l’isolamento per 14 giorni. Per la Lega la gara resta in programma per domani

In seguito alla positività di Zielinski e soprattutto di Elmas, l’Asl Napoli 1 ha impedito al Napoli di partire per Torino dove domani è (ma sarebbe il caso di dire ‘era’) in programma la partita con la Juventus. Come riferisce Sky, la squadra era pronta a lasciare il capoluogo campano, quando, alle 19, è arrivato l’alt per motivi sanitari.

Per calciatori e staff l’Asl ha disposto l’isolamento fiduciario di 14 giorni.

CHE CAOS

La Juve, attraverso una nota, ha fatto sapere che “la prima squadra scenderà in campo domani alle 20:45″.

D’accordo anche la Lega di Serie A secondo la quale la gara resta in programma per domani alle 20.45. In pratica, se il Napoli non dovesse presentarsi, potrebbe perdere 3-0 a tavolino. Possibile, ovviamente, un ricorso da parte della dirigenza partenopea.