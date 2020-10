In seguito alla positività di Zielinski ed Elmas, l’Asl ha impedito al Napoli di partire per Torino dove domani è in programma la partita con la Juventus. Come riferisce Sky, era tutto pronto per lasciare il capoluogo campano quando è arrivato l’alt della Regione Campania per motivi sanitari.

Si teme un nuovo caso Genoa (le due squadre si sono incontrate domenica scorsa), per cui la squadra è stata invitata a rispettare l’isolamento fiduciario.