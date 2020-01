L’Asl sequestra Dumbo: la sua mamma è morta, non può esibirsi da solo

Non sono poche le analogie con la storia raccontata da Helen Aberson in “Dumbo, l’elefante volante”. Infatti, come Dumbo, il pachiderma di un circo che ha allestito il proprio tendone nel parco della Pellerina, ha dovuto rinunciare ad esibirsi. Perché, dopo la scomparsa della mamma, con la quale aveva condiviso gli spettacoli in giro per il mondo, oggi l’elefante si trova “sotto sequestro”.

Ad imporre questa condizione, sono le norme di una legge regionale del Piemonte che regola la gestione degli animali da circo e che vieta esibizioni solitarie di specie esotiche che per un certo periodo «siano state utilizzate in gruppo». L’elefante non può essere preso in considerazione neppure per scattare fotografie con i bambini sotto il tendone del circo. Secondo la legge della Regione, avrebbe dovuto terminare la carriera circense ed «essere collocato a riposo», in una struttura adeguata che in Piemonte, almeno finora, non è stata individuata. Pertanto l’animale resta rinchiuso in un gabbione del circo che ne deve garantire la sorveglianza: «Una sorta di arresto domiciliare», hanno commentato gli animalisti del Meta (Movimento etico tutela animali e ambiente).

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++