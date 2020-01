Ecco l’Aslo, l’agenzia che aiuta chi è in difficoltà con mutuo o affitto

Dopo quasi nove anni, Pinerolo ha di nuovo la sua Aslo. L’Agenzia sociale per la locazione era stata chiusa nel 2011 e ora è di nuovo attiva nell’Ufficio Casa del Comune. Pinerolo infatti è ritornato tra i 43 Comuni che hanno diritto al finanziamento regionale, che sostiene l’iniziativa.

L’Agenzia nasce per aiutare le persone in difficoltà nel pagare l’affitto o il mutuo, nonché dare dei contributi ai proprietari, che concedono un’abitazione a canone concordato. In primo luogo infatti lo scopo dell’Aslo è aiutare i cittadini a sottoscrivere contratti di locazione a canone concordato e, compatibilmente con le risorse disponibili, eroga loro un contributo che va da quatto a otto mensilità del canone, in relazione al reddito Isee, che non deve comunque superare i 26mila euro.

Anche ai proprietari viene dato un contributo da un minimo di 1.500 a un massimo di 3mila, che è rapportato alla durata del contratto. Il sostegno economico è concesso anche a chi ha difficoltà a pagare un mutuo e va da 6 a 12 rate mensili, sempre a seconda dell’Isee. Per ulteriori informazioni: servizi.sociali@comune.pinerolo.to.it o 0121.361232.