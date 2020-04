L’assalto ai buoni spesa: più di 9mila in otto ore. 100mila i cassintegrati

IL CASO. Il sito del Comune in crash per le troppe domande

Oltre 9mila richieste in sole otto ore per i buoni spesa messi a disposizione del Comune e più di 100mila lavoratori in cassa integrazione in tutta la provincia. Due numeri che danno la misura di come la crisi abbia colpito a Torino, tanto chi un lavoro ce l’ha quanto chi lo ha perso a causa dell’emergenza.

Sono centinaia e centinaia gli accordi di cassa integrazione ordinaria, in deroga e dei fondi di integrazione salariale firmati da Cgil, Cisl e Uil Torino negli ultimi giorni. I 100mila lavoratori appartengono a tutti i settori: 17mila fanno parte delle aziende chimiche, gomma e tessili; oltre 50mila del mondo della meccanica, più di 8mila provengono da commercio, turismo, terziario, pubblici esercizi, appalti di pulizia, mense nelle scuole, vigilanza e guardiania.

Ancora, se ne contano 20mila tra gli artigiani, 6.221 nel comparto dell’edilizia, 3.500 tra gli addetti ai trasporti, 3.200 nella cultura, telecomunicazioni, grafica, 3.100 della formazione professionale e scuole private e 2.400 nelle cooperative sociali.

