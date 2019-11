L’assalto al centro dei grandi marchi: «Gli eventi di qualità attirano turisti»

Promosso. Il “nuovo” centro di Torino passa a pieni voti l’esame dei turisti del ponte di Ognissanti. Tutto esaurito negli alberghi. Buone notizie anche per i ristoranti, che registrano un incremento del +20% delle prenotazioni rispetto agli anni passati. A partire da Starbucks, passando per il negozio di Biraghi e la pasticceria di Iginio Massari, il giudizio è unanime: il nuovo look del centro piace. «Sono curiosa di vedere cosa offre il re del cioccolato – racconta Maria, in coda per entrare nell’atelier dei dolci di piazza Cln -. Sono venuta a Torino dalla Sardegna per il Club To Club».

Tra chi si ferma solo per fare colazione con le succulente brioche di pasticceria e chi, invece, si lascia tentare dalle scatole di praline (dai 13 euro in su a confezione), da Massari (che ieri sera ha voluto ringraziare su Facebook la «città meravigliosa che ci ospita» dicendosi «commosso» dall’umanità dei torinesi) c’è sempre coda. Molto apprezzato dai turisti anche il nuovo store di Biraghi in piazza San Carlo. «Una comitiva di francesi si è riempita le borse con lo spicchio di Biraghi, uno dei nostri prodotti di punta» racconta una commessa.

«Abbiamo sempre visto le serrande abbassate – spiega Angela, che ha sfruttato il ponte per venire a Torino, dalla Puglia -. È la prima volta che lo troviamo aperto e ora vogliamo comprare». Poco lontano, la Rinascente fa bella mostra di sé, con i suoi sei piani completamente ristrutturati. «Eravamo già stati a Torino una decina di anni fa – raccontano Annika e Timon, una coppia di finlandesi a caccia di souvenir nel mega store -. Il centro è molto bello, ma noi siamo qui per la Juventus».

Il derby della Mole, i festival musicali e la settimana dell’arte contemporanea hanno vinto. Torino è piena di turisti. «È normale quando ci sono iniziative ed eventi – spiega la presidente di Ascom, Maria Luisa Coppa -. La nostra città si presta bene a ospitare manifestazioni di qualità, come Artissima». Allo stesso modo, esulta il presidente di Federalberghi Fabio Bori. «Registriamo il tutto esaurito negli alberghi di Torino e ottime ricadute sulle strutture ricettive della cintura».

Gongolano anche da Palazzo Civico. «Sono contento che si vedano i frutti del lavoro fatto per portare a in città investitori internazionali – commenta l’assessore al Commercio, Alberto Sacco -. Annunceremo a breve importanti novità». Nel frattempo, il centro brulica di persone. Tanti in coda per ritrovare il sapore del mare da Pescaria (14 euro l’apprezzatissimo panino con tartare di gambero rosso). Da Starbucks poi non si contano più le persone. «È un avvenimento che abbia finalmente aperto anche a Torino» commenta Gianluca, in coda per un frappuccino. Quasi cinque euro di panna e dolcezza.