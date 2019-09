L’assalto degli under 14 a “It”: «Ma voi non potete entrare»

Con 1.396.000 euro incassati solo giovedì, nel primo giorno di programmazione, “It: Capitolo 2” si colloca immediatamente in cima alla lista degli horror dei record. E chissà che cosa sarebbe accaduto se le centinaia di ragazzini under 14 fossero entrati, sia giovedì sia ieri, nei cinema per assistere alla visione del film tratto dal popolare romanzo targato Stephen King. Ma, purtroppo (per loro) sono rimasti delusi. Gli esercenti torinesi, infatti, non si sono fatti corrompere dalla loro insistenza facendo entrare esclusivamente i maggiori di 14 anni così come recita il regolamento.

Un divieto che non è stato accolto bene dai piccoli torinesi tra gli 11 e 13 anni per i quali “It” rappresenta oggi una vera star, in barba al sangue, alla paura e alla violenza. E c’è di più: proprio in seguito all’assalto vero e proprio dei minorenni, il cinema Ideal si è visto costretto a divulgare un comunicato via social nel quale si ribadisce ai genitori che in sostanza “nessun under 14 potrà entrare neppure se accompagnato da un genitore. A ogni ragazzo verrà chiesto il documento. Inutile anche recitare la solita frase: con quello che si vede in giro. O se a casa avete visto Pulp Fiction e visitate Youporn”.

Un testo forte e inequivocabile che deve mettere in guardia soprattutto i genitori degli adolescenti i quali in questi ultimi giorni di vacanza speravano di impegnarli un pomeriggio al cinema con gli amichetti. Quindi, papà e mamma sono avvisati. «Ma a noi non fa paura “It” – è il sunto delle dichiarazioni dei giovanissimi spettatori raccolte da CronacaQui fuori dalle sale – abbiamo visto anche “Shining” e poi non si tratta di un film porno…».

Sarà, ma di fronte ai divieti non si può fare nulla. Il film di Andy Muschietti è davvero un cult per gli adolescenti, che pare proprio non riescano a farne a meno. Ecco la storia: 27 anni dopo la prima sconfitta, rispettando un inquietante ciclo di rinascita, il malefico “It”, sotto le sembianze del clown Pennywise, torna a colpire a Derry. Mike chiamerà a raccolta il Club dei Perdenti, disperso per gli Stati Uniti: Bill, Ben, Eddie, Richie, Beverly e Stan non potranno non reagire a una nuova chiamata alle armi. Capire come farlo sarà però difficile e soprattutto doloroso.