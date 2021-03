L’assalto per saccheggiare via Roma: in manette 37 predoni di due gang

Devastazione e saccheggio, sono le accuse a cui dovranno rispondere i componenti delle due gang che sono finiti in manette ieri mattina al termine di una vasta operazione di polizia che ha impegnato 200 agenti. Un’indagine che si è protratta per quattro mesi e che ha visto al lavoro la squadra mobile, la Scientifica e gli investigatori di Polposta. Partendo da un arresto in flagranza, avvenuto la sera del 26 ottobre, gli uomini di Luigi Mitola sono risaliti ai 37 responsabili del saccheggio nel centro città, dove sono stati depredati 38 tra negozi e atelier, quali quelli di Gucci, Louis Vuitton, Spagnoli, Armani e l’Apple Store di via Roma. «L’inchiesta – ha spiegato il capo della Mobile Mitola – riguarda esclusivamente i fatti predatori avvenuti quella sera», mentre un’altra indagine è in corso, di competenza della Digos e riguarda gli scontri di piazza. Allo stato dei fatti, però, sembra prematuro collegare gli agit pro della violenza in strada con i giovani ladri delle due gang di marocchini, romeni e italiani che avrebbero agito autonomamente, approfittando della confusione. Da quell’arresto in flagranza, grazie anche ad un lavoro certosino condotto monitorando i social (in modo specifico Instagram e Tik Tok), gli investigatori hanno identificato, uno dopo l’altro quasi tutti i responsabili dei saccheggi. «Alcuni di loro – ha aggiunto Mitola – hanno postato fotografie e filmati, quasi a voler celebrare i reati che avevano commesso». Poi ci sono state le intercettazioni telefoniche e le classiche attività di indagine fino a mettere insieme le prove che hanno determinato i fermi di polizia giudiziaria per i 25 maggiorenni, e l’ordinanza cautelare emessa dal Tribunale per i minori, per gli altri 12. Tra i fermati, anche due giovani che in passato erano stati coinvolti nella vicenda di piazza San Carlo e che erano legati alla “banda Budino”. I fermati di maggiore età sono: Anas Kakir, Abdeloihad Hajjoub, Houssam Trachi, Anas Ennaour, Aymane Chentoufi, Amir el Badaouy, Laila Ambari, Mohamed Hamza, Abdel Mohamed, Yusef Quartani e Riffle Egherevba, tutti marocchini di seconda generazione. Ad essi si aggiungono gli italiani e i romeni: Diana De Luca, Isabella Restrepo, Nicolò Feltrin, Jonathan Savoia, Giuseppe Angiolla, Andrea Scognamiglio, Dragos Ciuraru, Iurie Cornescu, Timoty Paviglianiti, Francesco Esposito, Gianluca Fazzalari e Mihai Sbiera. La maggior parte di loro ha precedenti penali o di polizia e la gran parte dei fermati proviene dal quartiere Barriera di Milano.