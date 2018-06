L’assessora Cerutti: “Circoncisione in sicurezza all’ospedale Maria Vittoria”

Anche l’assessora ai Diritti civili della Regione Piemonte, Monica Cerutti, ha partecipato alla festa della comunità musulmana riunita al parco Dora per la fine del periodo del Ramadan. L’assessora ha portato i saluti della Regione e ha fatto un importante annuncio.

“La pratica della circoncisione si potrà fare, d’ora in poi, in tutta sicurezza all’ospedale Maria Vittoria di Torino. Abbiamo voluto cercare di porre rimedio a quella pratica pericolosa che è la circoncisione ‘fai da te’ in strutture non sanitarie”, ha affermato la Cerutti.

“In passato a Torino si era registrata la morte di un bambino a causa di un intervento mal riuscito. Il servizio al Maria Vittoria è partito in via sperimentale e ne hanno usufruito per ora una ventina di persone”.