L’assessore Gabusi ai pendolari. «Sì, la Canavesana a Trenitalia»

«I pendolari devono avere pazienza: ci sono i disservizi ma c’è anche la prospettiva del passaggio da Gtt a Trenitalia». Così il nuovo assessore regionale ai trasporti, Marco Gabusi, risponde alle grida di aiuto del Comitato “Quelli della Canavesana”. Sono i pendolari che ogni giorno utilizzano i treni che uniscono Pont a Chieri, passando per Torino e Rivarolo. In un comunicato della scorsa settimana riportavano i gravissimi disservizi sulla tratta gestita da Gtt, da anni oggetto di polemiche, promesse di interventi e tagli sulle corse.

«La situazione peggiora di giorno in giorno, non possiamo più tollerare certi disagi» scrivono i pendolari. Che aggiungono: «Ora Gtt ha annunciato il taglio di 12 corse per “motivi tecnici” non specificati: temiamo che sia il preludio a ulteriori riduzioni del servizio in vista di agosto. Per questo chiediamo alle istituzioni di fare qualcosa. Vogliamo anche certezze sul passaggio della tratta al nuovo appaltatore, Trenitalia».

Sul tema risponde Gabusi: «Non possiamo fare miracoli ma puntiamo ad accelerare il passaggio di gestore: l’obiettivo è che il nuovo appalto cominci il 1° gennaio 2020, portando con sé un servizio più efficiente, mezzi adeguati e certezze sui tempi di viaggio».

Intanto i disagi continuano. Non si può proprio fare nulla nel frattempo? «Solleciteremo Gtt a svolgere il miglior servizio possibile ma obiettivamente non si possono imporre grandi investimenti a cinque mesi dalla scadenza di un appalto».