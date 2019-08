L’associazione storica senza sede: «Costretti a traslocare a Torino»

Il Gruppo storico militare Carlo Emanuele II cerca una nuova casa. Dopo lo sfratto dai locali in corso Machiavelli 177 a Venaria, avvenuto a marzo di quest’anno su volere dell’amministrazione grillina, la presidente dell’associazione, Isabella Gatti, ha dovuto traslocare nella propria abitazione di San Gillio tutto il materiale scenografico utilizzato dal gruppo nelle parate. Costumi, parrucche, merletti, riproduzioni d’epoca di moschetti, fucili, spade, baionette e perfino cannoni.

L’associazione, formata da una quarantina di persone, organizza eventi storici in Piemonte e all’estero dal 1999. «In vent’anni di attività – ricorda Bruno Sacco che veste i panni di Carlo Emanuele II -, non abbiamo mai avuto problemi, ma l’amministrazione pentastellata si è accanita contro di noi, dimostrando una netta mancanza in ambito culturale che è poi costata la sfiducia al sindaco di Venaria». Prima dello sfratto, il gruppo storico ha tentato di ottenere una proroga, senza successo. «E così – afferma Gatti – non ci è rimasto altro da fare che lanciare un appello alle istituzioni per poter finalmente trovare una sistemazione, questa volta a Torino. Ci basta un locale al piano terreno di circa un centinaio di metri quadri». Ma trovarlo sembra un’impresa impossibile. «Abbiamo scritto anche alla sindaca Appendino senza però ottenere risposta – sottolinea Sacco -. E poi ci siamo rivolti ad Atc e alla Circoscrizione 5 per un locale in corso Cincinnato ma l’affitto richiesto di 285 euro al mese è troppo caro per le nostre tasche. Senza contare che il fabbricato è completamente da ristrutturare».

Nonostante lo sfratto e le difficoltà nel trovare una nuova sistemazione, il Gruppo di Carlo Emanuele II non si è perso d’animo e continua a organizzare manifestazioni nei vari comuni piemontesi. «Il 15 settembre – anticipa la presidente Gatti – parteciperemo alla sfilata di piazza Castello a Torino per celebrare l’anniversario dell’Avis; il primo settembre abbiamo in previsione una manifestazione a Carmagnola e l’8 settembre a Venaria con la Proloco. E poi ancora Leinì e Volvera nell’ultimo week-end di settembre per rievocare la battaglia di Marsaglia».

Il più bel regalo per festeggiare i 20 anni di attività del gruppo, sarebbe certamente quello di poter trovare una nuova sede. Chiunque voglia pertanto proporre un locale in comodato d’uso può contattare l’associazione all’indirizzo mail: gruppostoricovenaria@libero.it.