Last Banner, la testimonianza di Agnelli: “Dissi di denunciare quando c’erano i presupposti”

Andrea Agnelli si è presentato oggi in qualità di testimone nel processo “Last Banner”, in corso al Tribunale di Torino e che vede come imputati alcuni esponenti del tifo organizzato bianconero, dodici in tutto.

Il presidente della Juventus, che si è costituita parte civile in alcuni punti del processo, ha dichiarato ai giudici di aver emanato precise direttive a partire dal 2016: “Ho detto di presentare denunce ogni volta che ci fossero stati i presupporti. I comportamenti estorsivi verso il nostro Slo Alberto Pairetto furono i più gravi, lui arrivò al punto di non sopportazione ed ebbe il nostro pieno supporto”.

Lo Slo è il dirigente incaricato di curare i rapporto con la tifoseria. Nel 2016, come ribadito da Agnelli, fu trovato morto Raffaello Bucci, ex ultrà e collaboratore del club bianconero. Due anni dopo, nel 2018, Pairetto avrebbe presentato denuncia per le pressioni subite dai gruppi organizzati dopo che la società aveva annullato alcune agevolazioni.