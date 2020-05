L’asta delle ciliegie si farà su Internet: «Festa confermata»

Il Comune non rinuncia all’appuntamento. E la ripresa partirà anche dai lavori pubblici

Lavori pubblici e l’asta delle ciliegie via Internet: così Pecetto prova a ripartire dopo l’emergenza sanitaria, che ha provocato pochi contagi nel paese ma sta rallentando la vendita del suo prodotto tipico per eccellenza. «Al momento siamo fermi a 5 positivi – esordisce Renato Filippa, sindaco pecettese da un anno – Purtroppo registriamo 3 decessi ma ci sono anche 8 guariti, cui si aggiungono 5 casi dubbi». È un quadro rassicurante per un paese di circa 4mila abitanti, anche se il primo cittadino si lascia scappare una critica verso gli enti superiori: «Da ingegnere pretendo sempre progettualità e organizzazione: credo che all’Unità di crisi sia mancata».

Filippa vuole declinare la sua “deformazione professionale” anche in Comune: «Ho detto sin dall’inizio dell’emergenza che non avremmo dovuto sospendere i nostri investimenti. Lo ribadisco anche adesso, ne abbiamo bisogno per ripartire: penso a lavori di ristrutturazione del tiro a segno, da destinare a sede associativa. Poi abbiamo la revisione dell’accesso al municipio e, soprattutto, il nuovo ambulatorio medico e infermieristico».

