L’Asti-Cuneo completa nel 2024. Anche Conte all’avvio dei lavori

l “via libera” atteso da almeno otto anni è stato annunciato da un messaggio Twitter della ministra Paola De Micheli e accompagnato da una telefonata del premier Conte, che avrebbe promesso anche una visita in Piemonte per accertarsi della partenza dei lavori per un’incompiuta trentennale. Il Comitato interministeriale di Programmazione economica, infatti, ha dato parere favorevole allo schema di finanziamento per la realizzazione dei nove chilometri che mancano per completare l’autostrada Asti-Cuneo entro il 2024.

«La decisione del Cipe pone fine ad una situazione di stallo che risale al 2014 e ristabilisce certezza sull’ultimazione di un’opera lungamente attesa, fortemente voluta dal territorio e che riveste un ruolo strategico per il Paese.

